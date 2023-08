FC Schwarzach peilt mit neu formierter Mannschaft den Aufstieg an!

Details Donnerstag, 10. August 2023 01:06

Vierzehn Teams in der 5. Landesklasse werden 2023/24 um den Aufstieg kämpfen. Darunter auch eine vollkommen neu formierte Mannschaft des FC Schwarzach, die von Marcel Praml trainiert wird. Im ligaportal.at Interview erklärt Marcel Praml die Ziele, die man in der neuen Saison anstrebt.

Vorbereitung?

Marcel Praml, Trainer FC Schwarzach: „Die Vorbereitung begann bei uns sehr früh und zwar am 23.6.23. Die wohl größte Schwierigkeit war, ein Team zu formen - trotz der Urlaubszeit. Die Jungs haben sich hier jedoch von Anfang an gut verstanden und sich gegenseitig unterstützt. Die Vorbereitung lief im Gesamten sehr gut ab, jetzt gilt es dies im Cup und in der Meisterschaft umzusetzen.“

Testspiele?

FC Schwarzach – Lauterach 1c 4:0

FC Schwarzach – FC Höchst 1b 3:4

FC Schwarzach – FC Doren 4:1

FC Schwarzach – Hella DSV 1b 0:0

FC Schwarzach – SV Lochau 1b 5:0

Kaderänderungen?

Marcel Praml: „Die Mannschaft wurde von Grund auf neu aufgebaut. Hierbei besteht die Mannschaft hauptsächlich aus Schwarzachern oder Spielern, die in der Jugend beim FC Schwarzach spielten plus ein paar die unbedingt zu uns wollten.“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Marcel Praml: „Ganz klares Ziel ist der Aufstieg!“

Wichtige Informationen über den Verein?

Marcel Praml: „Der FC Schwarzach möchte als Treffpunkt für Familie und Freunde fungieren. Als Ort des Zusammenkommens im Dorf und darüber hinaus. Hierfür möchte der Verein den Zuschauern spannende Spiele bieten. Am 12.8.2023 ab 12:00 Uhr, wird das Saison-Opening mit dem ersten Heimspiel der neuen eigenen Kampfmannschaft richtig gefeiert. Alle Informationen finden sie auf unseren Onlinekanälen: Offizielle Homepage, Facebook, Instagramm!“

Persönliche Anliegen?

Marcel Praml: „Rivalität auf dem Platz, Freundschaft neben dem Platz. Fußball sollte die Leute verbinden und zusammenbringen. Auch nach einem umkämpften Spiel sollte man nicht als Feinde vom Platz gehen!“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Marcel Praml: „SPG Hörbranz/SC Hohenweiler und SW Bregenz 1c!“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Marcel Praml: „Sturm Graz!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Marcel Praml: „Grazer AK!“

