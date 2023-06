Doppelpacker Marlon Schweighofer macht den Pflichtsieg der Austria Lustenau Juniors gegen Bludenz II klar

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:16

Die Gäste beendeten die Saison mit einer 1:2-Niederlage gegen Austria Lustenau Juniors. Luft nach oben hatte Austria Lustenau Jrs. dabei jedoch schon noch. Das Hinspiel war eine Demonstration der Gastgeber gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Marlon Schweighofer brachte SC Austria Lustenau Juniors in der 39. Spielminute in Führung. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Austria Lustenau Juniors, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Das 2:0 für Austria Lustenau Jrs. stellte Schweighofer sicher. In der 80. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Nachspielzeit (93.) gelang Dorin-Abel Buruiana der Anschlusstreffer für Rätia Bludenz 1b. Am Ende verbuchte SC Austria Lustenau Juniors gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b einen Sieg.

Austria Lustenau Juniors rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem zweiten Tabellenplatz. Damit dürfte Austria Lustenau Jrs. in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Mit beeindruckenden 60 Treffern stellt SC Austria Lustenau Juniors den besten Angriff der 5. Landesklasse Oberland. Austria Lustenau Juniors weist mit 13 Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich Austria Lustenau Jrs. sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach allen 16 Spielen steht Rätia Bludenz 1b auf dem achten Tabellenplatz. Wo bei FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Rätia Bludenz 1b alles andere als positiv.

5. Landesklasse Oberland: SC Austria Lustenau Juniors – FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, 2:1 (1:0)

93 Dorin-Abel Buruiana 2:1

80 Marlon Schweighofer 2:0

39 Marlon Schweighofer 1:0

