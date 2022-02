Josef Hinteregger mit einem Rückblick und Ausblick für Schwarzach/Wolfurt 1c

Details Mittwoch, 02. Februar 2022 00:31

Am zweiten Aprilwochenende 2022 wird die Meisterschaft der 5. Landesklasse Unterland fortgesetzt. Buch 1c ist der Titelfavorit – auch für den Trainer des FC Schwarzach/Wolfurt 1c, Josef Hinteregger. Egg/Andelsbuch 1c könnte aber Buch noch ärgern, der Rückstans beträgt ja nur vier Punkte. Um Platz drei zeichnet sich ein Vierkampf am. Schwarzach/Wolfurt 1c, Hörbranz II, Schwarzenberg II und Langen II trennen nur drei Punkte!



Highlights und Tiefpunkte im Herbst 2021

Josef Hinteregger, Trainer FC Schwarzach/Wolfurt 1c: „Highlight war der Zusammenhalt in der Mannschaft und die Mischung aus Alt und Jung hat sehr gut gepasst und das bei einer komplett neu zusammengewürfelten Mannschaft. Negativ waren jene Spiele, in denen wir nicht genug gearbeitet haben und somit den Gegner nicht so fordern konnten, wie es möglich gewesen wäre.“

Ziele und Kader

Josef Hinteregger: „Ziel in Herbst 2021 war ein Platz im oberen Tabellendrittel, da sind wir im Soll. Im Frühjahr wollen wir in Sachen Spielkultur einen Schritt nach vorne machen - wenn sich das gleichzeitig in den Ergebnissen niederschlägt umso besser. Kaderveränderungen haben wir in der 1c jede Woche, von daher lässt sich da nichts aussagekräftiges dazu sagen.“

Corona und kein Ende?

Josef Hinteregger: „Der Herbstlockdown hat für uns keinen großen Einfluss gehabt. Da mache ich mir mehr Sorgen um die Frühjahresvorbereitung. Allerdings kann man nur das Beste aus der Situation machen und die ist für alle gleich. Titelfavorit ist für mich ganz klar die SPG Buch.“