Sven Fink tütet den Sieg für Kennelbach II gegen Rotenberg 1c ein

Details Sonntag, 23. April 2023 02:45

FC Kennelbach 1b und Rotenberg 1c boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Gegen Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b setzte es für FC Rotenberg 1c eine ungeahnte Pleite. Rotenberg 1c hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Die Gäste gingen in Minute 14 in Führung. Kurz vor der Pause traf Muhammet Saglam für FC Kennelbach 1b (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Philipp Frank brachte Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b nach 51 Minuten die 2:1-Führung. Christian Bereuter beförderte das Leder zum 2:2 von FC Rotenberg 1c in die Maschen (58.). Sven Fink stellte für FC Kennelbach 1b im Schlussakt den Führungstreffer sicher (88.). Am Schluss siegte Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b gegen Rotenberg 1c.

Für FC Kennelbach 1b ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit 58 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der 5. Landesklasse Unterland ein. Drei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam FC Kennelbach 1b auf insgesamt nur drei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

FC Rotenberg 1c führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Rotenberg 1c momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von FC Rotenberg 1c waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Sonntag trifft Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b auf FC Viktoria 62 Bregenz 1b, Rotenberg 1c spielt tags zuvor gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b.

5. Landesklasse Unterland: Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – FC Rotenberg 1c, 3:2 (1:1)

88 Sven Fink 3:2

58 Christian Bereuter 2:2

51 Philipp Frank 2:1

41 Muhammet Saglam 1:1

14 Luca Gmeiner 0:1

