Riefensberg/Krumbach/Doren 1b II mit Heimniederlage gegen Hittisau II

Details Sonntag, 23. April 2023 02:44

Mit 0:4 verlor Riefensberg/Krumbach/Doren 1b am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen FC Hittisau 1b. Hittisau 1b ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Spitzenreiter hatte mit 5:0 gewonnen.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Eine starke Leistung zeigte Julian Piazza, der sich mit einem Doppelpack für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b beim Trainer empfahl (60./72.). Kilian Obrist legte in der 77. Minute zum 3:0 für den Gast nach. Hittisau 1b ließ den Vorsprung in der 85. Minute anwachsen. Schließlich strich KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b die Optimalausbeute gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b ein.

Riefensberg/Krumbach/Doren 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Schlusslichts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. 12:47 – das Torverhältnis der Gastgeber spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b bisher zwei Siege und kassierte zehn Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für FC Hittisau 1b einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit nur 17 Gegentoren hat Hittisau 1b die beste Defensive der 5. Landesklasse Unterland. Mit dem Sieg baute FC Hittisau 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b neun Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Hittisau 1b wandert mit nun 29 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Riefensberg/Krumbach/Doren 1b gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b zu FC Rotenberg 1c, am gleichen Tag begrüßt KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b SPG Egg/Andelsbuch 1c vor heimischem Publikum.

5. Landesklasse Unterland: SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 0:4 (0:0)

85 Luca Berkmann 0:4

77 Kilian Obrist 0:3

72 Julian Piazza 0:2

60 Julian Piazza 0:1

