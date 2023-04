Debakel für FC Au II auswärts gegen Egg/Andelsbuch 1c

Details Montag, 24. April 2023 18:51

FC Au 1b konnte SPG Egg/Andelsbuch 1c nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Egg/Andelsbuch 1c setzte sich standesgemäß gegen FC Au 1b durch. Im Hinspiel hatte SPG Egg/Andelsbuch 1c bei FC Au 1b triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Für das erste Tor sorgte Benjamin Walker. In der 22. Minute traf der Spieler von Egg/Andelsbuch 1c ins Schwarze. Elias Moosbrugger machte in der 26. Minute das 2:0 des Tabellenführers perfekt. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Heimmannschaft mit einer Führung in die Kabine ging. Für ruhige Verhältnisse sorgte Metehan Demirci, als er das 3:0 für SPG Egg/Andelsbuch 1c besorgte (63.). SPG Egg/Andelsbuch 1c legte in der 80. Minute zum 4:0 nach. Am Ende kam Egg/Andelsbuch 1c gegen FC Au 1b zu einem verdienten Sieg.

Mit beeindruckenden 44 Treffern stellt SPG Egg/Andelsbuch 1c den besten Angriff der 5. Landesklasse Unterland. Mit dem Sieg baute SPG Egg/Andelsbuch 1c die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Egg/Andelsbuch 1c zehn Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Egg/Andelsbuch 1c befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Die Abstiegssorgen von FC Au 1b sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die formschwache Abwehr, die bis dato 39 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. FC Au 1b musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Au 1b insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für FC Au 1b sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am kommenden Samstag trifft SPG Egg/Andelsbuch 1c auf KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, FC Au 1b spielt tags darauf gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b.

5. Landesklasse Unterland: SPG Egg/Andelsbuch 1c – FC Au 1b, 4:0 (2:0)

80 Rene Oesterle 4:0

63 Metehan Demirci 3:0

26 Elias Moosbrugger 2:0

22 Benjamin Walker 1:0

