Egg/Andelsbuch 1c triumphiert im Gipfeltreffen in Hittisau

Details Sonntag, 30. April 2023 02:20

Im Spiel von FC Hittisau 1b gegen Egg/Andelsbuch 1c gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Tabellenführers. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Bereits das Hinspiel hatte Hittisau 1b für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Benjamin Walker brachte den Gastgeber in der 38. Minute ins Hintertreffen. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als SPG Egg/Andelsbuch 1c seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Lukas Bals versenkte den Ball in der 50. Minute im Netz von Egg/Andelsbuch 1c. Für das 3:1 des Gasts zeichnete Metehan Demirci verantwortlich (79.). Julian Piazza verkürzte für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b später in der 90. Minute auf 2:3. Letzten Endes ging SPG Egg/Andelsbuch 1c im Duell mit FC Hittisau 1b als Sieger hervor.

Trotz der Niederlage fiel Hittisau 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz von KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Hittisau 1b bisher neun Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Hittisau 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit beeindruckenden 47 Treffern stellt Egg/Andelsbuch 1c den besten Angriff der 5. Landesklasse Unterland. Mit dem Sieg baute Egg/Andelsbuch 1c die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SPG Egg/Andelsbuch 1c elf Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. SPG Egg/Andelsbuch 1c erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Sonntag trifft KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b auf Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b, Egg/Andelsbuch 1c spielt tags zuvor gegen FC Rotenberg 1c.

5. Landesklasse Unterland: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 2:3 (0:2)

90 Julian Piazza 2:3

79 Metehan Demirci 1:3

50 Lukas Bals 1:2

40 Rene Oesterle 0:2

38 Benjamin Walker 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei