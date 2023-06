Sicherer Dreier für Hörbranz/Hohenweiler II gegen Rotenberg 1c

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:19

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen FC Rotenberg 1c. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Hörbranz/Hohenweiler 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatten beide Mannschaften ohne Tore über die Bühne gebracht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b bereits in Front. Victor Homann markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Anton Tschol den Vorsprung des Heimteams. Für ruhige Verhältnisse sorgte Valentin Moosbrugger, als er das 3:0 für Hörbranz/Hohenweiler 1b besorgte (18.). SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Homann schraubte das Ergebnis in der 46. Minute mit dem 4:0 für Hörbranz/Hohenweiler 1b in die Höhe. Rotenberg 1c kam kurz vor dem Ende durch Andre Kobras zum Ehrentreffer (90.). Schlussendlich verbuchte SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Hörbranz/Hohenweiler 1b beendet die Saison auf Platz sieben – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Mit 45 Gegentoren gab die Hintermannschaft von SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Hörbranz/Hohenweiler 1b. SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b sammelte im Saisonverlauf gerade einmal fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Hörbranz/Hohenweiler 1b verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man acht Punkte einsammelte.

Nach allen 18 Spielen steht FC Rotenberg 1c auf dem achten Tabellenplatz. Probleme hatte FC Rotenberg 1c in dieser Saison vor allem im eigenen Angriffsspiel. Gerade einmal 29 geschossene Tore stehen für Rotenberg 1c zu Buche. Die Saisonbilanz von Rotenberg 1c kommt dürftig daher, wie fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen nachhaltig belegen.

5. Landesklasse Unterland: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – FC Rotenberg 1c, 4:1 (3:0)

90 Andre Kobras 4:1

46 Victor Homann 4:0

18 Valentin Moosbrugger 3:0

12 Anton Tschol 2:0

2 Victor Homann 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei