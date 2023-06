Egg/Andelsbuch 1c gewährt Riefensberg/Krumbach/Doren II nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:18

SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b konnte SPG Egg/Andelsbuch 1c im letzten Saisonspiel nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Egg/Andelsbuch 1c war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatte der Spitzenreiter mit 3:1 die Oberhand behalten.

In der 14. Minute traf das Heimteam zum ersten Mal ins Schwarze. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte SPG Egg/Andelsbuch 1c auf 2:0 (36.). Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 39. Minute mit SPG Egg/Andelsbuch 1c einen sicheren Sieger zu haben. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Egg/Andelsbuch 1c seinen vierten Treffer nachlegte (43.). Die Überlegenheit von SPG Egg/Andelsbuch 1c spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. In der Schlussphase gelang Markus Ischepp noch der Ehrentreffer für Riefensberg/Krumbach/Doren 1b (79.). Insgesamt reklamierte Egg/Andelsbuch 1c gegen das Schlusslicht einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann SPG Egg/Andelsbuch 1c die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 5. Landesklasse Unterland feiern. Einschließlich der aktuellen erzielte Egg/Andelsbuch 1c 56 Treffer im gesamten Saisonverlauf. Kaum einem Gegner gelang es im Laufe der Saison, SPG Egg/Andelsbuch 1c zu bezwingen. Lediglich dreimal verließ Egg/Andelsbuch 1c das Feld als geschlagene Mannschaft. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte SPG Egg/Andelsbuch 1c nochmal groß auf und gewann die letzten fünf Spiele.

Mit 70 Gegentreffern stellte SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b die schlechteste Defensive der Liga. Im Angriff der Gäste wehte in diesem Fußballjahr ein laues Lüftchen, was die lediglich 19 erzielten Treffer dokumentieren. Die Saisonbilanz von Riefensberg/Krumbach/Doren 1b kommt dürftig daher, wie drei Siege, ein Remis und 14 Niederlagen nachhaltig belegen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

5. Landesklasse Unterland: SPG Egg/Andelsbuch 1c – SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b, 4:1 (4:0)

79 Markus Ischepp 4:1

43 Rene Oesterle 4:0

39 Rene Oesterle 3:0

36 Rene Oesterle 2:0

14 Rene Oesterle 1:0

