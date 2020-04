Sportlicher Leiter von Lauterach: „Geisterspiele sind für uns kein Thema!“

Details Montag, 06. April 2020 14:29

6. April 2020 – Österreich startet in die vierte Woche der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie. Die Aussagen der Bundesregierung waren heute an und für sich klar – keine Veranstaltungen bis Ende Juni 2020! Die Frage ist natürlich, ob darunter auch „Geisterspiele“ im Fußball fallen. Diese sind sicher ein Thema in den beiden Profiligen Österreichs, für das Unterhaus zeichnet sich aber immer klarer ab – kein Fußball vor Herbst 2020. Für den sportlichen Leiter des intemann FC Lauterach, Mario Gmeiner (Eliteliga), sind Geisterspiele absolut kein Thema. 2020 aber ohne Unterhaus Fußball im Herbst hält Mario Gmeiner aber für absolut undenkbar – das wäre in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe für den Fußballsport.

Geisterspiele kein Thema

Mario Gmeiner, sportlicher Leiter intemann FC Lauterach: „Ein Abschluss der Meisterschaft ist für mich nur dann möglich, wenn Ende April spätestens gestartet wird. Im Amateurfußball sind wir ja auch auf Wirtschaftseinnahmen angewiesen und daher sind für mich Geisterspiele kein Thema. Die Pause müsste heuer auch nicht so lange sein, denn der Großteil wird sicher heuer nicht in den Urlaub fahren. Und daher könnte man sicher auch länger spielen oder früher starten!“

Wie könnte es weitergehen?

Mario Gmeiner: „Im Profibereich entscheidet man das ja auch von höherer Stelle aus und ich kann mir auch da schwer eine gerechte Meinung bilden, da es dort um viel Geld geht. Im Amateurbereich kann es nur einen Reset, sprich Annullierung der Liga, geben oder eventuell noch die die Herbstwertung hernehmen - aber ohne Absteiger!“

Wäre eine Fortsetzung der Meisterschaft 19/20 im Frühling 2021 denkbar?

Mario Gmeiner: „Für alle Vereine sollte es noch in diesem Jahr losgehen. Alles andere ist oder wäre eine Katastrophe. Ohne Fußball 2020 das kann und darf nicht sein und man muss hoffen, dass der Spuk bald zu Ende ist. Puncto Förderung und Unterstützung der Vereine muss eine faire Lösung nach Wirtschaftlichkeit bzw. Größe und Anzahl der Mitglieder gefunden werden!“

