Das Finale der Vorarlberger Amateurmeisterschaft heißt Rotenberg gegen Admira Dornbirn

Details Donnerstag, 16. Juni 2022 22:39

Der FC Rotenberg ist im Finish der Meisterschaft noch so richtig in Schwung gekommen, sicherte sich die Teilnahme am Halbfinale der Vorarlberger Amateurmeisterschaft und bezwang in diesem Halbfinale den VfB Hohenems mit 3:0. Im zweiten Halbfinale setzte sich Admira Dornbirn gegen Röthis mit 3:1 durch. Das Finale wird am 18. Juni 2022 um 19 Uhr auf der Sportanlage Ried Lauterach gespielt. Diese Partie ist auch der endgültige Schlusspunkt der Saison 2021/22, der doch einige Überraschungen gebracht hat.

Alle Auf- und Absteiger der Saison 2021/22 im Überblick

VN.at Eliteliga

Meister: SC Röthis

Absteiger: SC Austria Lustenau Amateure

Vorarlbergliga

Aufsteiger: SC Göfis, SCR Altach Juniors

Absteiger: FC BW Feldkirch, FC Schruns

Landesliga

Aufsteiger: FC Hittisau, FC Koblach

Absteiger: SC Hatlerdorf, FC Schlins

1. Landesklasse

Aufsteiger: FC Schwarzenberg, FC Götzis

Absteiger: FC Au, FC Klostertal

2. Landesklasse

Aufsteiger: FC Lustenau 1b, SC Tisis

Absteiger: SC Admira Dornbirn 1b, SC Fußach 1b

3. Landesklasse

Aufsteiger: FC Krumbach, SW Bregenz 1b

Absteiger: SPG FC Mellau 1b, SV Lochau 1b

4. Landesklasse

Aufsteiger: SC Mühlebach, FC Hard 1b

Absteiger: FC Bremenmahd, FC Viktoria Bregenz 1b

5. Landesklasse Oberland

Aufsteiger: SC Tisis 1b

5. Landesklasse Unterland

Aufsteiger: SPG SV Buch 1c

Frauen Vorarlbergliga

Meister: SPG Leiblachtal