Vorarlberger Kickerlegende beendet in Hard seine Karriere!

Details Mittwoch, 03. Januar 2024 03:02

2006 hat er offiziell bei der Viktoria Bregenz Jugend begonnen zu kicken, weitere Stationen waren Anif, der FC Dornbirn, Lauterach, Rotenberg und beim FC Hard hat Elvis Alibabic aus familiären Gründen seine Karriere mit dem 31.12.2023 beendet. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht Elvis alles Gute für den weiteren Lebensweg. Der sportliche Leiter des FC Hard, Christian Tschofen, wirft im ligaportal.at Interview auch einen Blick zurück auf den Herbst 2023 der Eliteliga und erläutert die Ziele für das Frühjahr 2024 in der Eliteliga Vorarlberg.

Kaderänderungen?

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Elvis Alibabic beendet ab sofort aus familiären Gründen seine Karriere. Neu ab Frühjahr in Hard Vinicius Gomes Para von SW Bregenz. Zudem werden mit Julian Krasnig, Kilian Krassnig und Luca Ancevski - drei junge Talente alle Jahrgang 2006 - in die erste Kampfmannschaft hochgezogen. Alex Asiu verlässt den FC Hard und Tobias Langer wird gesundheitlich mit Bandscheiben Problemen im Frühjahr sicher ausfallen!“

Rückblick Herbst 2023 und Ausblick Frühjahr 2024?

Christian Tschofen: „Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden, wissen aber, dass vier bis sechs Punkte mehr drinnen gewesen wären! Wir wollen uns im Frühjahr 2024 im vorderen Drittel festigen und gehen den Weg mit vielen Eigenbauspielern natürlich weiter. Der Kader Frühjahr 2024 weist aktuell dreizehn Eigenbauspieler auf. Trainingsstart ist Montag, der 29. Jänner 2024. Geplant sind sieben Vorbereitungsspiele, darunter am 16.2.24 gegen Riefensberg, am 8.3. gegen Götzis, am 15.3. gegen Schwarzenberg und am 22.3 gegen BW Feldkirch. Fortsetzung der Meisterschaft am 30.3.2024 auswärts gegen den FC Höchst!“