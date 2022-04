3:0 Erfolge von Wolfurt gegen Lauterach und Rankweil gegen die Austria Lustenau Amateure

Details Montag, 18. April 2022 12:55

Fortsetzung der Eliteliga mit den neun Mannschaften, die sich nicht für das Regionalliga West Play-Off qualifiziert haben. Klare Siege gab es für die beiden an der Tabellenspitze stehenden Mannschaften. Der Meusburger FC Wolfurt setzt sich gegen intemann FC Lauterach mit 3:0 durch, ebenso RW Rankweil gegen die SC Austria Lustenau Amateure. SW Bregenz gewinnt 2:0 in Röthis und Rotenberg schlägt den Emma & Eugen DSV mit 1:0.

Wolfurt gelingt Revanche gegen Lauterach!

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Wir sind natürlich sehr gut in das Spiel gekommen. Bereits nach dreizehn Minuten haben wir 2:0 geführt. Idiano Lima Rosa Dos Santas hat uns in der elften Minute in Führung gebracht und zwei Minuten später hat Frederik Meier nachgelegt. Wir haben die Tore heute zum richtigen Zeitpunkt geschossen. Der Gegner hatte zudem lediglich zwei bis drei Halbchancen im ganze Spiel. Ein absolut verdienter Sieg und eine gelungen Revanche für die 0:5 Abfuhr zuletzt. In der 70. Minute konnten wir dann noch das 3:0 erzielen – Torschütze war Aleksandar Djordjevic.“

Beste Spieler Meusburger FC Wolfurt: Jan Burtscher und Valerio Petrovic

Coach von Rankweil: „Wenn es läuft …!“

Stipo Palinic, Trainer RW Rankweil: „Keine einfache Situation für unsere Mannschaft derzeit – uns fehlen einige Stammspieler und deswegen ist es immer schwer die Mannschaft optimal aufzustellen. Die jungen Kicker der Austria Lustenau zudem schon mit großer Spielkultur, wir haben aber eine erfahrene Mannschaft mit großem Zusammenhalt. In der ersten Hälfte konnten wir in der 37. Minute das 1:0 durch Fabian Koch erzielen. Der Sieg ist aufgrund der sehr guten zweiten Halbzeit mehr als verdient, wenn es läuft dann läuft es eben. Mathias Bechter und Fabian Koch aus einem Strafstoß haben dann den 3:0 Endstand hergestellt!

Beste Spieler RW Rankweil: Philipp Baldauf, Frederik Koch, Andreas Malin