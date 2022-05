Lauterach bezwingt die Austria Lustenau Amateure – Rotenberg gewinnt Spitzenspiel gegen Wolfurt

Details Montag, 23. Mai 2022 10:46

Ein Punkt für FC Brauerei Egg gegen SW Bregenz – und dieser könnte in der Endabrechnung im Kampf um den Klassenerhalt in der Vorarlberger Eliteliga entscheidend sein. Denn die Austria Lustenau Amateure verlieren beim intemann FC Lauterach mit 1:2 – damit vier Punkte Vorsprung von Egg auf den Tabellenletzten Austria Lustenau Amateure. An der Tabellenspitze setzt Rotenberg ein Ausrufezeichen – 2:1 gegen Wolfurt.

Keine berauschende Partie zwischen Lauterach und den Austria Lustenau Amateuren

Peter Jakubec, Trainer intemann FC Lauterach: „Es war schon ein wenig eine Sommerpartie – der Gegner ist fast ohne Profis angetreten. Aus dem Spiel heraus haben wir uns offensiv sehr schwer getan, die Gäste sind außerdem in der 7. Minute durch Carlos Berlinger per Strafstoß in Führung gegangen. Wir konnten dann in der 25. Minute durch Pascal Dietrich ausgleichen, so ging es dann in die Pause. Den am Ende entscheidenden Treffer hat dann der eingewechselte Kevin Prantl in der 64. Minute erzielt. Es war kein tolles Spiel – aber der Eintritt war frei heute.“

Beste Spieler intemann FC Lauterach: Nicolas Mohr (Tor), Kevin Prantl, Christoph Kobleder (IV)

Egg holt Punkt gegen SW Bregenz

Der FC Brauerei Egg kann mit einem 3:3 gegen SW Bregenz den Sicherheitspuffer im Kampf gegen den Abstieg auf vier Punkte erhöhen – da ja die Austria Lustenau Amateure in Lauterach verloren haben. Im Spitzenspiel setzt sich Rotenberg gegen Wolfurt mit 2:1 durch und damit wird der Kampf um den Titel höchst brisant. Rotenberg geht gegen Wolfurt in der 19. Minute durch Marcel Steurer in Führung und legt in der 64. Minute durch den zweiten Treffer von Steurer nach. Wolfurt kommt nur mehr auf 1:2 heran – in der 73. Minute trifft Alkesandar Umjenovic.

Rotenberg ist nach Verlustpunkten Tabellenführer – drei Punkt vor Wolfurt und vier vor Röthis, die in Rankweil mit 0:1 unterliegen.