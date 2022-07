Egg nach Erfolg über den DSV erster Tabellenführer und starker Auftritt und knapper Erfolg von SW Bregenz gegen Wolfurt

Details Sonntag, 24. Juli 2022 14:38

Auftakt zur Eliteliga Saison 2022/23 mit ungewöhnlichen Vorzeichen. Neben den beiden Top-2 Mannschaften des Grunddurchganges werden noch drei bis vier Mannschaften in die wieder aktivierte Regionalliga West „alt“ 2023/24 wechseln, die Eliteliga selbst bleibt bestehen und wird durch die Vorarlbergliga aufgefüllt. Damit geht es also im Grunddurchgang nicht nur um sie Qualifikation für das Regionalliga West Play-Off 2022/23 im Frühjhar 2023, sondern auch um zwei Fixplätze für die Regionalliga West 2023/24 im altbewährten Meisterschaftssystem. Der erste Tabellenführer der laufenden Saison ist der FC Brauerei Egg nach einem 4:1 gegen den Emma & Eugen DSV. SW Bregenz kann beim 2:1 gegen dem Meusburger FC Wolfurt ebenfalls überzeugen, gewinnt aber nur knapp. Abgeschlossen wird die Runde am 24.7.2022 um 17 Uhr mit dem Schlager FC Rotenberg gegen VfB Hohenems.

Doppelpack von Abdül Kerim Kalkan für Egg gegen den Dornbirner SV

Murad Gerdi, Trainer FC Brauerei Egg: „Wir sind zunächst nicht so richtig ins Spie gekommen, aber es lief dann gegen Ende der ersten Hlabzeit immer besser. Nach einem Eckball konnten wir in der 35. Minute durch Alexandar Petkovic in Führung gehen. Möglichkeiten auf einen zweiten oder dritten Treffer folgten, das 2:0 ist nns dann aber erst in der 55. Minute durch Fabian Lang gelungen. Abdül Kerim Kalkan hat mit dem 3:0 in der 83. Minute alles klar gemacht. Drei Minuten vor Schluss das 1:3 der Gäste durch Christopher Nagel, in der Nachspielzeit fixiert Abdül Kerim Kalkan mit seinem zweiten Treffer das 4:1 Endresultat. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, aber die Gäste sind auch sehr stark aufgetreten.“

Hochverdienter Heimsieg von SW Bregenz durch Last-Minute Treffer gegen Wolfurt

In einer dominanten ersten Halbzeit - vor über 400 Zuschauern und Fans - geht der SWB hochverdient durch Lukas Katnik in der 22. Minute in Führung, erspielt sich weitere Top-Chancen aber kurz vor der Pause ist es der FC Wolfurt, der per Elfmeter ausgleichen kann. Aleksandar Djordjevic trifft in der Nachspielzeit. Halbzeit zwei gestaltet sich etwas offener, aber SW Bregenz will den Sieg klar mehr und kann nach einem Eckball in der Nachspielzeit per Kopf den 2:1 Siegtreffer durch Ivo Kralj bejubeln.

Roman Ellensohn, Trainer SW Bregenz: „Wir konnten früh die Kontrolle des Spiels übernehmen und kamen dann im Laufe der ersten Halbzeit zu guten Torchancen, wobei beim 1:0 durch Lukas Katnik der Wolfurter Tormann mithalf. Wolfurt lauerte auf Konter und wurde auch einmal sehr gefährlich, wobei beim Elfmeter wiederum wir kräftig mithalfen. So ging es mit 1:1 in die Pause. Die zweite Hälfte begann ausgeglichener, Wolfurt agierte mutiger und wir bekamen das Spiel erst wieder nach zehn Minuten unter Kontrolle. Ab diesem Zeitpunkt aber spielten wir nur auf eln Tor, bis zum Schlusspfiff. Wir brachten für einen Verteidiger noch einen Mittelfeldspieler, gingen dadurch ein höheres Risiko ein und dies wurde mit dem Sieg in der Nachspielzeit belohnt. Verdiente drei Punkte nach einer starken Leistung, am kommenden Samstag, dem 30. Juli 2022, geht es nach Röthis, dem Meister des unteren Playoffs, in einem schweren Auswärtsspiel am Sportplatz an der Ratz!“