FC Höchst verliert beim FC Lustenau

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:09

Durch ein 4:2 holte sich FC Lustenau 1907 in der Partie gegen blum FC Höchst 1921 drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Lustenau 07 die Nase vorn.

Es war die vierte Spielminute, als der Gastgeber vor 550 Zuschauern das 1:0 erzielte. FC Lustenau machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (10.). FC Lustenau 07 schraubte das Ergebnis in der 36. Minute mit dem 3:0 in die Höhe. FC Lustenau gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. FC Höchst traf zum 1:3 (56.). In der 72. Minute überwand der Gast die Abwehr von FC Lustenau 1907 und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. FC Lustenau 07 baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.). Schlussendlich verbuchte FC Lustenau gegen Höchst einen überzeugenden Heimerfolg.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FC Lustenau 1907 nun auf dem zehnten Platz steht. FC Lustenau 07 musste schon 22 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Trotz der Schlappe behält blum FC Höchst 1921 den sechsten Tabellenplatz bei. Nur einmal ging FC Höchst in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt FC Lustenau bei Austria Lustenau Amat. an, während Höchst einen Tag später RUPP FOOD Austria FC Hörbranz empfängt.

Eliteliga Vorarlberg: FC Lustenau 1907 – blum FC Höchst 1921, 4:2 (3:0)

93 Simon Lukas Grabherr 4:2

72 Abduel Kerim Kalkan 3:2

56 Abduel Kerim Kalkan 3:1

36 Simon Lukas Grabherr 3:0

10 Simon Lukas Grabherr 2:0

4 Simon Lukas Grabherr 1:0

