Krise hält an: Austria Lustenau Amateure seit fünf Spielen sieglos!

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC Sohm Alberschwende. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen Austria Lustenau Amat. durch.

In der 31. Minute ging FC Alberschwende in Führung. Alberschwende hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. FC Sohm Alberschwende witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 ein (47.). Nicolas Kohler legte in der 56. Minute zum 3:0 für FC Alberschwende nach. In der 72. Minute brachte Paul Fink das Netz für A. Lustenau Amat. zum Zappeln. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte Alberschwende gegen Lustenau A.

Trotz der Niederlage belegt Austria Lustenau Amat. weiterhin den zehnten Tabellenplatz. In der Defensive drückt der Schuh beim Gastgeber, was in den 21 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte A. Lustenau Amat. die fünfte Pleite am Stück.

Das bisherige Schlusslicht, FC Sohm Alberschwende, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position 13.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Lustenau A. auf FC O&S Bau Andelsbuch, FC Alberschwende spielt tags zuvor gegen FC Nenzing.

Eliteliga Vorarlberg: Austria Lustenau Amat. – FC Sohm Alberschwende, 1:3 (0:1)

72 Paul Fink 1:3

56 Nicolas Kohler 0:3

47 Ayguen Topcu 0:2

31 Ayguen Topcu 0:1

