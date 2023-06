Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr 2022/2023: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 31

Details Dienstag, 13. Juni 2023 08:02

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 31. Runde der Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Kristijan Dulabic FC Lauterach 2 Jakob Pfahl Dornbirner SV 3 Marian Zehrer FC Wolfurt 4 Julian Mair SC Röthis 5 Clemens Olsen FC Egg 6 David Franz SC Röthis 7 Luka Hammer FC Wolfurt 8 Lorenz Sutterlüty FC Egg 9 Leandros Tsohataridis Dornbirner SV 10 Alexander Huber Admira Dornbirn 11 Emre Özberk FC Lauterach 12 Paulo Souza FC Rotenberg 13 Arif Canberi RW Rankweil 14 Justin Jutz RW Rankweil 15 Niklas Thalmann Altach Juniors 16 Emre Yabantas Altach Juniors

