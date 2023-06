Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr 2022/2023: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 30

Details Dienstag, 06. Juni 2023 06:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 30. Runde der Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Abbas Naso SC Göfis 2 Marcel Sohler SC Röthis 3 Linus Berthold SC Röthis 4 Gil Gil FC Rotenberg 5 Petros Fink FC Egg 6 Daniel Holzknecht Dornbirner SV 7 Lukas Pasqualini SC Göfis 8 Andreas Malin RW Rankweil 9 Thomas Baldauf RW Rankweil 10 Marcel Steurer FC Rotenberg 11 Luka Hammer FC Wolfurt 12 Valerio Petrovic FC Wolfurt 13 Tobias Fischer FC Egg 14 Marco Pichler Admira Dornbirn 15 August Rusch Admira Dornbirn 16 Jakob Pfahl Dornbirner SV

