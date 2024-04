Eliteliga Vorarlberg 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 16

Details Dienstag, 16. April 2024 08:12

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 16. Runde der Eliteliga Vorarlberg voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Nebojsa Ivancevic SC Göfis 2 Marcel Küer FC Alberschwende 3 Luka Ancevski FC Hard 4 Samuel Jörg Admira Dornbirn 5 Melchior Sutterlüty FC Egg 6 Leo Schachner A. Lustenau Amat. 7 Fabio Tockner FC Alberschwende 8 Victor Profit SC Göfis 9 Manuel Schneider FC Andelsbuch 10 Franco Joppi FC Andelsbuch 11 Patrick Maldoner FC Rotenberg 12 Stefan Fehr FC Rotenberg 13 Noah Fehn Admira Dornbirn 14 Batuhan Toplu FC Hard 15 Marcel Ladinek SV Lochau 16 Fabio Feldkircher SV Lochau

