Altenstadt hatte im Herbst 2019 in der Landesliga den besten Zuschauerschnitt

Knapp 18000 Besucher und Fans haben im Herbst 2019 die Spiele der Landesliga besucht, neunzehn Spiele hatten mehr als 300 Zuschauer. Eine durchaus erfreuliche Bilanz, wobei auch die Fans sportlich nicht so erfolgreicher Teams sehr treu gewesen sind. Brederis liegt auf Platz sieben der Zuschauerwertung, Schlins auf Platz fünf. Acht Teams hatten im Schnitt mehr als 200 Zuschauer, Altenstadt liegt knapp an der Spitze mit 274 Besuchern. Am zweiten Platz die beiden Top-Teams der Meisterschaft - Hörbranz und Sulz mit der exakt gleichen offiziellen Zuschauerzahl.

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z8 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 G Schn. MS 1 Altenstadt 6 250 330 200 350 300 215 0 0 1645 274 5 2 Hörbranz 6 250 330 220 300 250 200 0 0 1550 258 1 2 Sulz 6 300 250 300 300 250 150 0 0 1550 258 2 4 Kennelbach 7 250 180 200 250 250 350 250 0 1730 247 6 5 Schlins 7 200 80 350 250 130 350 250 0 1610 230 11 6 Koblach 7 350 150 100 347 300 140 150 0 1537 220 9 7 Brederis 7 250 150 321 200 200 250 150 0 1521 217 13 8 Meiningen 7 250 353 70 190 250 300 100 0 1513 216 3 9 Frastanz 6 150 200 189 300 100 250 0 0 1189 198 10 10 Sulzberg 6 227 250 175 300 20 200 0 0 1172 195 4 11 Dornbirn Am. 7 150 200 150 200 102 100 250 0 1152 165 12 12 Hatlerdorf 6 250 80 150 200 120 100 0 0 900 150 8 13 Hittisau 6 120 200 150 140 115 150 0 0 875 146 7 17944

