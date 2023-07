Kennelbach verstärkt sich auf vielen Positionen – RW Langen bringt Auslosung Doppelheimspiele

Details Freitag, 07. Juli 2023 00:22

In etwas mehr als einem Monat startet die Meisterschaft der Landesliga 2023/24. Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach kann bereits einige Kaderzugänge verkünden und trifft zum Meisterschaftsauftakt auswärts auf Gaissau. Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen brachte die Auslosung die Möglichkeit, jeweils Doppelveranstaltungen abzuhalten, bei denen die KMI und die KMII am gleichen Spieltag zu Hause antreten kann.

Umfangreiche Kaderänderungen in Kennelbach

„Unser Team hat bereits vier intensive Trainingseinheiten hinter sich und wir freuen uns euch heute fünf weitere Neuzugänge, welche bereits seit dem Trainingsstart vergangenen Mittwoch bei uns sind, vorzustellen.

Jeremias Hepp wechselt vom FC Hard zu uns. Der 26-jähriger Tormann wird uns mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten verstärken.

Ebenfalls neu im Team der Tormänner ist Kamil Toraman, der vom SV Lochau zu uns stößt. Der 23-jährige bringt eine Menge Talent sowie den notwendigen Ehrgeiz mit und wird unseren Kader in der kommenden Saison bereichern.

Aus der Nachbargemeinde Wolfurt stößt Phil Notegger neu zu unserer Mannschaft. Der junge Innenverteidiger, Jahrgang 2003, hat großes Potenzial und möchte sich in unserer Kampfmannschaft etablieren.

Vom SC Hohenweiler kommt der talentierte Stürmer Paul Österle zu uns. Jahrgang 2004 und ausgebildet beim FC Hörbranz, ist er bereit, sich in unserer Mannschaft zu beweisen.

Weiters freuen wir uns, mit Bilal Gümüs einen erfahrenen Spieler für die Offensive verpflichtet zu haben. Bilal war letzte Saison beim FC Höchst aktiv und wird unsere Offensive mit seiner Kreativität und seiner Abschlussstärke bereichern. Herzlich willkommen, Bilal!

Jungs, herzlich willkommen in Kennelbach!“ (Quelle Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach facebook)

Der VFV-Cup Gegner und die ersten Meisterschaftsduelle von RW Langen stehen fest

„Spielpläne und Cup-Gegner stehen fest! Mit Spannung wurden die Auslosungen für die Spielpläne zur anstehenden Saison 2023/24 sowie für die 1. VFV-Cup-Runde erwartet. Das wichtigste vorneweg: Beide Kampfmannschaften genießen zur selben Zeit Heimrecht, was viele spannende Doppel-Heimspiele mit sich bringt! Die erste Meisterschaftsrunde wird am zweiten Augustwochenende ausgetragen. Unsere Erste muss dabei beim FC Götzis antreten, während unser 1b mit dem Derby beim FC Sulzberg 1b gleich ein Schlagerspiel zugelost bekommen hat. Die ersten Heimspiele finden am 19. August in der Magic Fit Arena statt. Gegner sind der FC Sulz bzw. FC Koblach 1b. Bereits am ersten Wochenende im August steigen beide Teams im VFV-Cup ein. Dabei trifft unsere 1b-Mannschaft zu Hause auf den FC Hittisau und das KM1 ist bei der SPG Wolfurt/Kennelbach 1c zu Gast!“ (Quelle: Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei