Lukas Engljähringer kickt seit 25 Jahren für Altenstadt!

Details Donnerstag, 08. Februar 2024 00:59

Das klingt weltrekordverdächtig! Lukas Engljähringer spielt seit fünfundzwanzig Jahren für den Ender Klima TSV Altenstadt. In der laufenden Saison hat Kapitän Lukas Engljähringer und sein Team in der Rückrunde der Landesliga eine wichtige Herausforderung zu bestehen. Es geht gegen den Abstieg. Mindestens zwei Mannschaften müssen runter. Nüziders, Götzis, Altenstadt und Brederis sind vom Abstiegsgespenst bedroht, aber auch Hohenems II, die SW Bregenz Amateure, Langen und Gaissau könnten in den Abstiegsstrudel gezogen werden, wenn es in der Rückrunde besonders schlecht läuft.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Lukas Engljähringer: „Schulfreunde!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Lukas Engljähringer: „Ausbildung beim TSV Altenstadt, bisher nie gewechselt. Seit 25 Jahren beim Verein!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Lukas Engljähringer: „immer noch ein sehr hohen, super Ausgleich zum Arbeitsalltag, geselliges Drumherum sehr wichtig!“

Bisheriges Karrierehighlight?

Lukas Engljähringer: „Saison 2017/18 Aufstieg TSV Altenstadt I in Landesliga, Aufstieg TSV-Altenstadt 1b in 3. LK!“

Bisheriges Karrieretief?

Lukas Engljähringer: „Kreuzbandriss meines Bruder Timo!“

Warum spielst du gerade im Team von Altenstadt?

Lukas Engljähringer: „Vereinstreue wichtig, gute Truppe!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Lukas Engljähringer: „Abstieg verhindern!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Lukas Engljähringer: „Mit Einführung der Eliteliga, als es sieben oder acht Aufsteiger in jeder Liga gab, war es für uns - wir sind nicht aufgestiegen - wie ein gefühlter Abstieg, was man meiner Meinung nach an der Qualität auf jeden Fall merkt!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Lukas Engljähringer: „Hatlerdorf!“