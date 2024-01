Die Jungs von Borussia Dortmund kicken in Schlins!

Details Mittwoch, 10. Januar 2024 01:36

Am 27. Jänner 2024 wird ab 9 Uhr der Wiesenbachsaal Schlins mit U9-Kickern aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich voll sein. Die 25. Ausgabe des s'Schliser Hallaturnier bringt internationale U9-Spitzenteams nach Schlins. Fußball mit Herz ist angesagt, jeder Fußballfan sollte unbedingt vorbeischauen! Aber auch das erste Turnierwochenende vom 20. bis 21. Jänner und der zweite Sonntag am 28. Jänner mit Mannschaften aus Vorarlberg in den verschiedenen Altersgruppen versprechen hochkarätigen Hallenfußball! Veranstalter ist der ERNE FC Schlins, gesponsert wird die Veranstaltuung von der Spiegl GmbH & Co KG!

Die Jungs von Borussia Dortmund sind erstmals zu Gast!

Der ERNE FC Schlins begrüßt euch zur Jubiläumsausgabe des s'Schliser Hallaturniers Mannschaften aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich.Erneut können 2024 zur 25. Ausgabe wieder namhafte Mannschaften begrüßt werden: Unter anderem sind das der 1. FC Köln, FC Augsburg, 1860 München, FC Zürich, Red Bull Salzburg, SK Rapid Wien und SCR Altach. Und als besonderer Fußball-Leckerbissen dürfen wir 2024 erstmals die Jungs von Borussia Dortmund bei uns im Wiesenbachsaal in Schlins willkommen heißen!

Foto: ERNE FC Schlins

Dazu gesellen sich noch viele weitere Mannschaften wie der Austria Lustenau, VFL Munderkingen und viele mehr. Zusätzlich nehmen zahlreiche Nachwuchsmannschaften verschiedenster Altersklassen aus ganz Vorarlberg am diesjährigen Turnier teil.Das Highlight stellt sicherlich wieder das Internationale U9 Turnier am 27.01.2024 dar, aber auch das erste Turnierwochenende vom 20.-21. Jänner und der 2. Sonntag am 28. Jänner mit Mannschaften aus Vorarlberg in den verschiedenen Altersgruppen versprechen hochkarätigen Hallenfußball im Wiesenbachsaal in Schlins.