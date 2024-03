Coach von Hatlerdorf: „Wir wollen in die Vorarlbergliga!“

Details Mittwoch, 27. März 2024 14:30

Der SC Elektro Graf Hatlerdorf hatte in der Vorbereitung auf die Rückrunde mit einigen verletzten Spielern zu kämpfen. Vor dem Start der Rückrunde der Landesliga sollten aber wieder alle fit sein und mit der Auftaktpartie am 30. März 2024 um 14 Uhr beim FC Viktoria 62 Bregenz wartet die Nummer vier der Tabelle auf den Tabellenführer. Hatlerdorf geht mit drei Zählern Vorsprung auf Verfolger Sulz in die Rückrunde, sieben Punkte hinter Hatlerdorf Schlins und Viktoria Bregenz.

Hatlerdorfer Jungs bleiben alle!

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „ Im Winter haben wir uns noch mal verstärkt und uns gezielt auf einigen Positionen verändert, wo wir Bedarf gesehen haben. Die eigenen Hatlerdorfer Jungs bleiben alle und freuen sich auf den Konkurrenzkampf!

Die Testergebnisse waren nicht so gut, wobei wir nur Elite und Regionalliga Vereine als Testgegner hatten. Das letzte Spiel gegen den SV Lochau musste ich absagen, da wir zu viele verletzte Spieler hatten. Die Verletzungen sind keine muskulären (sonst müsste ich mein Training hinterfragen), sondern eher grobe Verletzungen wie Kapselrisse, Bänderriss, Zehenbruch und Innenbandriss. Wir werden die Spieler aber bis zum Saisonstart fit kriegen und wir freuen uns enorm auf die erste Begegnung!

Ziele für das Frühjahr ist ganz klar: Wir wollen in die Vorarlbergliga - was dann passiert, werden wir sehen. Ich wünsche allen Mannschaften eine verletzungsfreie Saison und freue mich auf jede einzelne Partie!“

