Michael Flöry, FC Schruns: „Der Fußball hat sich in den letzten zwanzig Jahren rasant entwickelt!“

Details Sonntag, 03. März 2024 00:34

Platz fünf für den Intersport Fischer FC Schruns nach der Hinrunde der Landesliga. Sechs Punkte fehlen auf die Aufstiegszone, Kapitän Michael Flöry und sein Team wollen so lange als möglich oben mitspielen. Für Schruns geht es am 30. März 2024 um 16 Uhr mit einem richtungsweisenden Spitzenspiel zu Hause gegen den FC Sulz weiter.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Michael Flöry: „Meine Cousins und mein Bruder.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Michael Flöry: „Immer dem FC Schruns treu geblieben!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Michael Flöry: „Ich hatte schon viele Trainer in meiner Karriere. Hervorheben möchte ich Mario Ledetzky, mit dem ich die erfolgreichsten Jahre hatte. Wir schafften sogar den Aufstieg in die Vorarlbergliga und das Halbfinale im VFV-Cup 2019. Der aktuelle Trainer Miroslav Konjevic ist ein junger, sehr talentierter Trainer, der bereits sehr große Fortschritte in unserem Team gemacht hat. Gemeinsam mit ihm und den vielen jungen Spielern sind wir momentan auf dem richtigen Weg.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Michael Flöry: „Da ich 25 Jahre Fußball spiele, ist das für mich eine große Leidenschaft und abwechslungsreich zu meiner Arbeit.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Michael Flöry: „Aufstieg in die Vorarlbergliga, VFV Cup Halbfinale 2019.“

Bisheriges Karrieretief?

Michael Flöry: „Abstieg in die 1. Landesklasse.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Schruns?

Michael Flöry: „Weil das mein Heimatverein ist und ich mit meinen Freunden zusammenspielen will.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Michael Flöry: „Infrastruktur, Zusammenhalt im ganzen Verein, Nachwuchsspieler in die KM fördern.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Michael Flöry: „Möglichst lange im oberen Tabellenbereich mitspielen und die Mannschaft soll verletzungsfrei bleiben!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Michael Flöry: „SC Hatlerdorf.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Michael Flöry: „Borussia Dortmund.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Michael Flöry: „Ja, der Fußball hat sich in den letzte zwanzig Jahren rasant entwickelt. Es werden immer mehr junge Spieler mit sechzehn bis siebzehn Jahren in die Kampfmannschaft gefördert wie auch junge Trainer. Leider gibt es einen negativen Punkt, das Geld spielt eine große Rolle im Amateurbereich, da geht die Leidenschaft und die Tradition in den Vereinen verloren.“

Dein Vorbild im Fußball?

Michael Flöry: „Sergio Ramos.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Michael Flöry: „Radfahren, Bergtouren, Skifahren.“