FC BW Feldkirch nach Sieg gegen Großwalsertal auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:45

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC BW Feldkirch. Der Gastgeber setzte sich mit einem 3:1 gegen SPG Großwalsertal durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Feldkirch enttäuschte die Erwartungen nicht.

Der Tabellenführer ging durch Bader Belhaj in der fünften Minute in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Hannes Rinderer den Ausgleich (11.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Mohammed Abdul Rahaman schnürte einen Doppelpack (58./90.), sodass FC Blau Weiß Feldkirch fortan mit 3:1 führte. Am Ende verbuchte FC BW Feldkirch gegen Großwalsertal einen Sieg.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Feldkirch 28 Zähler zu Buche. Bei FC Blau Weiß Feldkirch greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 15 Gegentoren stellt FC BW Feldkirch die beste Defensive der Landesliga. Seit fünf Begegnungen hat Feldkirch das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. In dieser Saison sammelte SPG Großwalsertal bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft FC Blau Weiß Feldkirch auf SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b), Großwalsertal spielt am selben Tag gegen FC Renault Malin Sulz.

Landesliga: FC Blau Weiß Feldkirch – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 3:1 (1:1)

90 Mohammed Abdul Rahaman 3:1

58 Mohammed Abdul Rahaman 2:1

11 Hannes Rinderer 1:1

5 Bader Belhaj 1:0