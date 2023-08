FC Nüziders mit klarem Erfolg gegen die SW Bregenz Amateure

Details Samstag, 19. August 2023 02:06

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders hat sich gegen SW Bregenz Amateure mit 4:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Für das erste Tor sorgte Benjamin Gunz. In der 16. Minute traf der Spieler von FC Nüziders ins Schwarze. Kurz vor dem Pausenpfiff kam der nächste Rückschlag für SW Bregenz Amateure, als Sinan Polat des Platzes verwiesen wurde (40.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. David Mirkovic beförderte das Leder zum 2:0 von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders über die Linie (47.). Mit dem 3:0 für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). Mirkovic besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Ligaprimus (74.). Letztlich feierte FC Nüziders gegen SW Bregenz Amateure nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

SW Bregenz Amateure belegt mit drei Punkten den zweiten Tabellenplatz.

Landesliga: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders – SW Bregenz Amateure, 4:0 (2:0)

74 David Mirkovic 4:0

60 Benjamin Duer 3:0

47 David Mirkovic 2:0

16 Benjamin Gunz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.