Harun Baskan analysiert das Duell zwischen den SW Bregenz Amateuren und Hohenems II

Im Spiel von SW Bregenz Amateure gegen VfB Hohenems 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SW Bregenz Amateure. Co-Trainer Harun Baskan analysiert das Spiel für unsere Leser.

Harun Baskan, Co-Trainer SW Bregenz Amateure: „Obwohl in der ersten Halbzeit die Partie ausgeglichen war, wurden die Torchancen von Bregenz besser verwertet. Von drei hundertprozentigen Chancen wurden zwei aus dem Konter eiskalt ausgenützt. In der 14. Minute nach einem Ballgewinn aus dem 6er Raum in der eigenen Hälfte haben die Bregenzer nach schnellem Umschalten den tiefen Ball auf der rechten Seite zum Außenstürmer Yves Henri Simic befördert, der ihn auch eiskalt nach einem 30 Meter Sprint flach in die linke untere zuerst an die Stange setzte, dann ging der Ball ins Tor. In der 30. Minute wiederholte sich die Situation, indem ein Ballgewinn im Mittelfeld wieder zu Yves Henri Simic gelangte, der dieses Mal zur Außenbahn zog und ein 1:1-Duell gewann, wobei er danach nur dem 2:0-Torschützen Santino Brzaj vorlegen musste.

Die schönste Szene in der ersten Halbzeit wurde leider nicht belohnt. Der Torschütze Santino Brzaj hatte vor seinem Torerfolg noch eine schönere Torchance. Ein Lupfer vor der 16er Linie, wobei der Ball knapp links von der Stange ins Out ging. In der ersten Halbzeit wurden die Gegner teilweise über links stark. Ansonsten ein sehr ausgeglichenes Spiel.

In der 51. Minute haben die Emser einen langen Einwurf in den Strafraum gebracht, wodurch ein Kopfballtor nicht verhindern werden konnte. Aber es dauerte nicht lange. Schon wieder war es Yves Henri Simic, der den Ball über einen Sololauf von rechts ins Tor traf - 3:1. Er erzielte zwei Tore und auch einen Assist konnte er sich gutschreiben. Nach langem hin und her bekamen die Bregenzer noch ein Kopfballtor aus einer Ecke. 3:2 in der 82. Minute. Danach verlagerten die Emser das Spiel in die Bregenz-Hälfte, aber die Hausherren verteidigten tapfer den Vorsprung und somit gab es einen Auftakterfolg für die SW Bregenz Amateure. Ich als Co-Trainer habe unsere junge Amateurmannschaft läuferisch sehr stark gesehen. Dieses Spiel und Ergebnis zeigt, dass die jungen Spieler, die davor in verschiedenen Landesklassen und Nachwuchsbereichen gespielt haben, bei uns mit dem Cheftrainer Srdjan Gemaljevic und Trainerteam sehr gut auf die Landesliga vorbereitet wurden!“

Landesliga: SW Bregenz Amateure – VfB Hohenems 1b, 3:2 (2:0)

81 Daniel Huchler 3:2

56 Yves Henri Simic 3:1

51 Bahattin Bilgic 2:1

31 Santino Brzaj 2:0

14 Yves Henri Simic 1:0

