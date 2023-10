Acht Partien ohne Sieg: FC Nüziders setzt auch in Gaissau Negativtrend fort

Details Samstag, 28. Oktober 2023 01:47

Bei Gaissau holte sich Autohaus Rudi Lins FC Nüziders eine 1:3-Schlappe ab.

Auf dem Papier ging SV Gaissau als Favorit ins Spiel gegen FC Nüziders – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

In der 32. Minute traf Gaissau zum ersten Mal ins Schwarze. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Das 2:0 ließ SV Gaissau zum zweiten Mal im Match jubeln (47.). In der 69. Minute erzielte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders das 1:2. Nach 72 Minuten beförderte Gaissau das Leder zum 3:1 ins gegnerische Netz. Am Ende behielt SV Gaissau gegen FC Nüziders die Oberhand.

Gaissau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Gaissau verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Gaissau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Autohaus Rudi Lins FC Nüziders momentan auf dem Konto. Die Gäste taumeln durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

SV Gaissau setzte sich mit diesem Sieg von FC Nüziders ab und belegt nun mit 18 Punkten den siebten Rang, während Autohaus Rudi Lins FC Nüziders weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt Gaissau bei FC Viktoria 62 Bregenz an, während FC Nüziders einen Tag zuvor SC Hatlerdorf empfängt.

Landesliga: SV Gaissau – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, 3:1 (2:0)

72 Murat Bueyuektunalioglu 3:1

69 Benjamin Duer 2:1

47 Murat Bueyuektunalioglu 2:0

32 Murat Bueyuektunalioglu 1:0

