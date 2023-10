FC Sulz holt Big Points gegen Kennelbach

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:12

Bei FC Sulz holte sich FC Kennelbach eine 2:4-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Renault Malin Sulz die Nase vorn.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Kassian Mittelberger sein Team in der neunten Minute. Lukas Wehinger nutzte die Chance für FC Sulz und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Julian Ledergerber stellte die Weichen für FC Renault Malin Sulz auf Sieg, als er in Minute 47 mit dem 2:1 zur Stelle war. Pascal Rederer erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 60 Minuten auf 3:1. Mathias Pointner schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 4:1 für FC Sulz in die Höhe. Kennelbach traf etwas später zum 2:4 (82.). Am Ende verbuchte FC Renault Malin Sulz gegen die Gäste einen Sieg.

Die Angriffsreihe von FC Sulz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 36 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Renault Malin Sulz.

Sieben Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat FC Kennelbach momentan auf dem Konto. Kennelbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FC Sulz setzte sich mit diesem Sieg von FC Kennelbach ab und nimmt nun mit 27 Punkten den zweiten Rang ein, während Kennelbach weiterhin 22 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für FC Renault Malin Sulz ist Vollbad FC Götzis (Samstag, 14:30 Uhr). FC Kennelbach misst sich am selben Tag mit Intersport FC Schruns (14:00 Uhr).

Landesliga: FC Renault Malin Sulz – FC Kennelbach, 4:2 (1:1)

82 Bilal Guemues 4:2

70 Mathias Pointner 4:1

60 Pascal Rederer 3:1

47 Julian Ledergerber 2:1

28 Lukas Wehinger 1:1

9 Kassian Mittelberger 0:1

