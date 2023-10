Der neue Cheftrainer von Brederis startet mit Dreier gegen Götzis!

Details Dienstag, 31. Oktober 2023 00:12

Auf FC Götzis erhöht sich der Druck, nach der 1:4-Niederlage im Kellerduell gegen SK Brederis. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet.

Andreas Soltwedel, METZLER Werkzeuge SK Brederis: „Wie sagt man so schön? Totgesagte leben länger! Die Heimspielpremiere unseres neuen Cheftrainers Mario Wölbitsch hätte nicht besser laufen können. Von der ersten Minute an spielte unsere Elf munter, mutig und vor allem im Kollektiv auf. Auch Götzis hatte sich vorgenommen, gegen den vermeintlichen Punktelieferanten Brederis, ihre Negativserie zu beenden und drei Punkte mitzunehmen. Aber so leicht sind die Bresner nicht unterzukriegen.

In einer durchwachsenen ersten Halbzeit kam es auf beiden Seiten zu brenzlichen Strafraumszenen, welche aber durch die Torhüter entschärft werden konnten. Manch einer hat sich schon auf die obligatorische Römerwurst zur Halbzeit vorbereitet, als Simon Gebhart in der 44. Spielminute das Runde einfach mal ins Eckige beförderte und somit für den Halbzeitstand zum 1:0 sorgte. Bitter für das Team ist die Verletzung von Miki Feistenauer, welcher sich in der 27. Minute bei einem Zweikampf verletzte und vermutlich mit einem Außenbandriss mehrere Wochen fehlen wird. Gute Besserung Miki!

Die zweite Halbzeit sollte zeigen, dass die Führung verdient ist und auf keinen Fall mehr hergegeben wird. Die Jungs spielten munter weiter und kombinierten sich in der 56. Minute wunderbar zum 2:0, welches von Dennis Alibabic hervorragend verwandelt wurde. Für kurze Aufregung sorgte in der 77. Minute ein Pfiff des Schiedsrichters, welcher im Bresner Strafraum ein strafbares Foulspiel gesehen hat. Aber wie immer hat der Schiri letztendlich recht und der fällige Strafstoß wurde durch den Götzner Selim Kum ins linke Torwarteck befördert. Man spürte förmlich, wie durch den Gegentreffer bei einigen Spielern die Verunsicherung der letzten Spiele wieder hochkam. Erlöst wurden sie jedoch in der 86. Spielminute wiederum durch Simon Gebhart, welcher durch das 3:1 wieder den 2 Tore Abstand herstellte. Die Kirsche auf der Sahnetorte war dann noch das 4:1 in der 91. Spielminute. Torschütze war erneut Simon Gebhart, welcher jetzt bei sechs Saisontoren im Ranking steht.“

Für SK Brederis ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit erschreckenden 37 Gegentoren stellt METZLER Werkzeuge SK Brederis die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte METZLER Werkzeuge SK Brederis bisher zwei Siege und kassierte zehn Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte SK Brederis endlich wieder einmal drei Punkte.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Vollbad FC Götzis weiter im Schlamassel. Nun mussten sich die Gäste schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang FC Götzis kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Vollbad FC Götzis nur auf Rang zwölf.

Am kommenden Samstag trifft METZLER Werkzeuge SK Brederis auf Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, FC Götzis spielt am selben Tag gegen FC Renault Malin Sulz.

Landesliga: METZLER Werkzeuge SK Brederis – Vollbad FC Götzis, 4:1 (1:0)

91 Simon Gebhart 4:1

86 Simon Gebhart 3:1

77 Selim Kum 2:1

56 Dennis Alibabic 2:0

44 Simon Gebhart 1:0

