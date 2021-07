Hard ist nach Kantersieg in Höchst am kommenden Wochenende spielfrei

Details Freitag, 23. Juli 2021 16:47

Perfekt ist der FC Hard in die neue Saison der Vorarlbergliga 21/22 gestartet – ein 5:1 in Höchst. Man hätte sicher gerne am kommenden Wochenende weitergemacht, aber in Runde zwei ist man spielfrei. Das könnte aber durchaus ein Vorteil sein – denn damit ist die englische Woche für Hard entschärft – weiter geht es am Mittwoch, dem 28.7.21, um 18:30 Uhr zuhause gegen Bezau. Der sportliche Leiter des FC Hard, Christian Tschofen, gibt unseren LeserInnen einen Überblick über die Erwartungen des FC Hard in der laufenden Saison.

Aufbruch

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Die Corona-Zeit hat alle Vereine sehr gefordert und sind jetzt froh, dass es wieder mit Zuschauer weitergeht. Man spürt sehr wie alle froh sind, sich am Sportplatz auf ein gutes Spiel mit Bier und einer guten Wurst zu treffen.“

Kaderänderungen

Christian Tschofen: „Vorweg war uns sehr wichtig mit Herbert Sutter in die neue Saison zu planen. Wir sind fest überzeugt, dass Herbert der richtige Trainer für den FC Hard ist. Rund um Herbert konnten wir auch mit Benjamin Limberger als Co-Trainer und neu mit Kevin Tschofen als Tormann-Trainer das Team komplettieren.

Was den Kader betrifft, haben wir versucht, die Mannschaft vom Herbst 2020 zu halten und das ist uns auch sehr gut gelungen und wir haben mit Sebi Beer und Junior Cordeiro viel Qualität dazu gewonnen. Zusätzlich haben wir drei junge Talente vom eigenen Nachwuchs in die Kampfmannschaft hochgezogen. Aktuell haben wir dreizehn eigene Nachwuchspieler im Kader des FC Hard.“

Vorbereitung

Christian Tschofen: „Wir haben ab 19. Mai mit dem Kennenlerntraining und Anfang Juni mit der Vorbereitung begonnen, die auch gut verlaufen ist. Wir trauen der Mannschaft mit dem Trainer Team einiges zu und haben uns das Ziel gesteckt einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, optimal wäre ein Platz unter den Top-7.

Favoriten sind zum jetzigen Zeitpunkt schwer auszumachen, kann mir aber gut vorstellen, dass fünf bis sechs Vereine um die Meisterschaft kämpfen. In der 2. Liga ist es sehr schwer zu sagen, glaube der FAC könnte eine Überraschung liefern, der GAK, Innsbruck und Kapfenberg werden auch wieder oben mitmischen. In der Bundesliga ist ganz klar wieder Red Bull Salzburg der Favorit. Wünsche mir eine coronaunterbrechungsfreie Herbstsaison und keine verletzten Spieler!“