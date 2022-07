Austria Lustenau Amateure starten mit neuem Trainerteam in die Vorarlbergliga

Details Freitag, 15. Juli 2022 00:46

Am 23. Juli 2022 um 18:30 Uhr starten die SC Austria Lustenau Amateure zuhause gegen den Peter Dach FC Koblach in die Saison 2022/23 der Vorarlbergliga. Während die Profis vom SC Austria Lustenau ganz oben in der Bundesliga ihr Debut feiern, mussten die Amateure den Gang in die Vorarlbergliga antreten. Die Austria Lustenau Amateure treffen damit im ersten Spiel auf den Aufsteiger Koblach, mit dabei ist auch Hittisau als zweiter Landesligaaufsteiger, die in Fußach starten. Aus der Vorarlbergliga abgestiegen sind BW Feldkirch und Schruns. Göfis und die Altach Juniors sind in die Eliteliga aufgestiegen. Austria Lustenau hat in einer Aussendung das neue Trainerteam der Amateure vorgestellt.

Erfahrener Trainer für die Austria Lustenau Amateure

Der SC Austria Lustenau hat mit Muhammed Gerdi einen neuen Amateur-Coach verpflichtet. Komplettiert wird das Trainerteam

von Luca Ströhle und Martin Unger. Tobias Wirnsperger fungiert ab sofort als sportlicher Leiter der Amateure. Nachdem Muhammed Gerdi seine ersten Erfahrungen im Fußball beim FC Koblach machte, wechselte er 1997 zur Lustenauer Austria und spielte für Grün-Weiß erst im Nachwuchs und schließlich noch bei den Amateuren. Als Trainer arbeitete „Momo“ in den vergangenen Jahren in den Akademien des FC St. Gallen und des FC Wil. Zuletzt stand er als NW-Coach beim Liechtensteiner Fußballverband unter Vertrag.

„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe beim SC Austria Lustenau. Mit der neu formierten Truppe wollen wir in der anstehenden Saison eine gute Rolle spielen. Die Entwicklung der Spieler steht dabei absolut im Vordergrund“, so Momo Gerdi. Ebenso neu im Trainerteam mit dabei ist Luca Ströhle, der nach seinem Studium in Wien ins Ländle zurückkehrt. Bei der Austria spielte der 26-Jährige in der Jugend, ehe er 2012 über die Vorarlberger Fußballakademie zur Lustenauer Fohlenelf zurückkehrte. Ströhle kickte beim SC Fußach und beim FC Kennelbach, nun agiert er bei seinem Stammverein in neuer Funktion.

Back to the roots heißt es auch für Tobias Wirnsperger: Der ehemalige Amateur-Spieler kehrt nach einigen Jahren beim SC Fußach ins Reichshofstadion zurück und übt fortan das Amt des sportlichen Leiters der Amateure aus. Als zweiter Co-Trainer und Übungsleiter der Torspieler fungiert weiterhin Martin Unger. „Mit diesem Quartett gehen wir mit einem spannenden Betreuerteam in die anstehende Spielzeit. Damit bieten wir die optimale Grundlage für die bestmögliche Entwicklung und Förderung unserer jungen Spieler“, sagte Patrick Grabher, Vorstandsverantwortlicher für Amateur- und Vereinsfußball.