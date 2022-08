Tragisches Unglück: Zwei Fallschirmspringer stürzen vor Ballübergabe ab!

Details Sonntag, 28. August 2022 12:16

Ein furchtbares Unglück ereignete sich heute Vormittag in Vorarlberg: Beim Spiel FC Sohm Alberschwende gegen Wälderhaus VfB Bezau in der Vorarlbergliga sollten zwei Fallschirmspringer den Matchball kurz vor Spielbeginn dem Schiedsrichter übergeben, stürzten aber aus noch ungeklärter Ursache ab.

Das Unglück passierte am Sonntagvormittag um ca. 10:55, also fünf Minuten vor dem Anpfiff. Das Stadion war bereits gut gefüllt, 400 Zuseher warteten auf den Anpfiff dieses Top-Spiels. Doch dann passierte das, was niemand für möglich hielt. Zwei Fallschirmspringer stürzten ab und verletzten sich schwer - Rettung und Notarzthubschrauber wurden sofort alarmiert und versorgten die Verletzten an Ort und Stelle. 400 Zuseher waren geschockt.

"Es waren dramatische Szenen, so etwas will niemand sehen. Das Positive an dieser Geschichte ist aber, dass beide Fallschirmspringer offenbar überlebt haben. Ich hoffe, es bleibt so", erzählt ein Augenzeuge gegenüber Ligaportal.at.

Mehr Infos folgen.