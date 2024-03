Coach des FC Bizau: „Wir wollen uns zuerst einmal stabilisieren!“

Details Samstag, 16. März 2024 15:22

In zwei Wochen startet die Rückrunde der Vorarlbergliga und der erste Gegner 2024 in einem Pflichtspiel für den Kaufmann Bausysteme FC Bizau ist am 30. März 2024 um 16:30 Uhr Hittisau auswärts. Der Kader von Bizau wurde verstärkt, die Ergebnisse in den Testspielen können sich sehen lassen. Allerdings gibt es zwei langzeitverletzte Spieler, für Trainer Lukas Katnik ist das vorrangige Ziel zunächst die Stabilisierung der Mannschaft. Es geht in der Rückrunde um den Klassenerhalt. Bizau steht zwar ober dem Strich, aber Fussach am ersten der beiden Abstiegsplätze hat ebenfalls zwölf Punkte am Konto.

Überblick über die Kaderänderungen im Winter 2023/24?

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Wir haben mit Maximilian Lang einen erfahrenen und spielstarken Tormann bekommen. Dazu mit Simon Thurner den langjährigen Kapitän von SW Bregenz. Sid de Oliveira ist ein toller Spieler und nebenbei auch mein Co-Trainer. Mit David Fetz ist zudem ein junger und talentierter Tormann zu uns gekommen.“

Rückblick auf die Vorbereitung und Testspielergebnisse?

Lukas Katnik: „Wir haben gegen drei Teams aus einer höheren Liga nicht verloren – zwei Siege. Zudem sind wir seit drei Spielen ohne Gegentor. An diesem Wochenende erwarten wir aber mit der AKA U 18 im Test ein weiterer Top-Gegner.“

Gibt es verletzte Spieler, die nicht von Beginn an eingesetzt werden können?

Lukas Katnik: „Mit Leander Breidenbrücker und Marco Feuerstein haben wir leider zwei Langzeitverletzte in unserem Kader.“

Ziele für das Frühjahr 2024?

Lukas Katnik: „Wir wollen uns zuerst einmal stabilisieren!“

Titelfavoriten?

Lukas Katnik: „BW Feldkirch hat eine tolle Mannschaft mit einem Top-Trainer!“

Allgemeine Neuigkeiten vom Verein?

Lukas Katnik: „Der Verein freut sich auf die Heimspiele im Bergstadion und hofft auf die Unterstützung unserer Fans!“

Persönliche Anliegen aller Art?

Lukas Katnik: „Danke für die Interviewanfrage!“

