Details Donnerstag, 05. März 2020 09:50

DFB-Direktor Oliver Bierhoff geht davon aus, dass der lange verletzte Fußball-Nationalspieler Leroy bei der EM-Endrunde (12. Juni bis 12. Juli) auflaufen kann. "Ich bin davon überzeugt, dass Leroy für die EM bereit ist. Ich war vor zwei Wochen bei ihm in Manchester. Da hat er einen sehr guten und fitten Eindruck gemacht", sagte Bierhoff der Bild-Zeitung: "Ich rechne mit ihm für die EM." Jetzt Fußballreise buchen!

Trotz langem Ausfall ein Kandidat für die EM: Leroy Sane

Sane hatte in der vergangenen Woche sein Comeback nach einem überstandenen Kreuzbandriss gefeiert. Der 24-Jährige, der weiterhin vom deutschen Rekordmeister Bayern München umworben wird, spielte 57 Minuten in der U23 des englischen Meisters Manchester City in der Premier League 2 bei der U23-Auswahl des FC Arsenal.

SID

