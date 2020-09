Die deutsche U21-Nationalmannschaft wird ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien in Leuven am Dienstag (16.00 Uhr/Pro Sieben MAXX) ohne Dominik Kother und Tim Handwerker bestreiten. Kother (Karlsruher SC) und Handwerker (1. FC Nürnberg) kehren nach Absprache mit ihren Vereinstrainern vorzeitig zu ihren Klubs zurück.

Verzichtet auf Kother und Handwerker: Stefan Kuntz

"Es handelt sich nicht um eine Entscheidung gegen die Jungs", versicherte DFB-Trainer Stefan Kuntz. "Sie haben in den vergangenen Tagen einen guten Eindruck hinterlassen. Aber beide Vereine absolvieren in den nächsten Tagen Vorbereitungsspiele, in denen sie Einsatzzeiten kriegen werden. Die konnten wir ihnen bei unserem Spiel gegen Belgien nicht garantieren."

Die U21 geht als Tabellenführer ihrer Qualifikationsgruppe in das Topspiel beim Verfolger Belgien.

SID