Weltmeister Frankreich ist bei Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 5,00 Top-Favorit auf den Titelgewinn bei der Fußball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli). Knapp dahinter folgen England (Quote 6,50) und Belgien (7,00).

Kylian Mbappe und Frankreich gehen als Favorit in die EM

Das Quartett mit Deutschland, Spanien, Italien und Titelverteidiger Portugal geht mit einer Titelquote von jeweils 9,00 ins Turnier. Die Niederlande folgt mit einer Quote von 15,00 bereits mit einigem Abstand.

Die Schweiz (Quote 67,00) und Österreich (Quote 101,00) dürften mit der Titelvergabe wenig zu tun haben. Größter Außenseiter für bwin ist Nordmazedonien (Quote 501,00).

Zum Auftakt am Freitag rechnet der Sportwettenanbieter mit einem Sieg der Italiener. Die Azzurri gehen mit einer Quote von 1,50 als großer Favorit in die Partie gegen die Türkei (Quote 8,00).

SID