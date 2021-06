Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marvin Compper wird neuer EM-Experte im Morgenmagazin des ZDF. Am kommenden Montag hat er an seinem 36. Geburtstag seinen ersten Auftritt als Experte im Zweiten. Als neuer ZDF-Experte wird Compper zuvor am Freitag um 13.00 Uhr im Mittagsmagazin vorgestellt.

Marvin Compper wird EM-Experte im ZDF-Moma

"Marvin Compper erweitert unser Experten-Team, mit dem wir bei dieser Fußball-EM antreten: Ob Per Mertesacker, Christoph Kramer, Sandro Wagner, Peter Hyballa, Manuel Gräfe oder eben Marvin Compper – unsere Live-Berichterstattung bietet hohe Fachkompetenz in der Analyse der Spiele", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann.

SID