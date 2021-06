Nach dem dritten Platz bei der WM 2018 hat sich der Weltranglistenerste Belgien den EM-Titel zum Ziel gesetzt. "Wir sind noch hungriger, dieses Turnier zu gewinnen. Das ist der Spirit im ganzen Team", sagte Torhüter Thibaut Courtois am Freitag: "Wir haben alles, um zu gewinnen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um Geschichte zu schreiben."

Torhüter Courtois ruft den EM-Titel als Ziel aus

Trainer Roberto Martinez warnte jedoch vor Auftaktgegner Russland am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in St. Petersburg. "Das wird ein echter Test", sagte der 47-Jährige. Es gebe wegen der direkten Duelle in der EM-Qualifikation, die beide Belgien gewann, "keine Geheimnisse" mehr. Aber die vielen Fans im Station des russischen Meisters Zenit St. Petersburg könnten einen Unterschied machen, glaubt Martinez: "Das ist ein Element, das wir überwinden müssen."

SID