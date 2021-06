Die Bilder, die am Samstagabend aus dem Parken Stadion in Kopenhagen gesendet wurden, werden allen, die sie gesehen haben, wohl für immer in Erinnerung bleiben. Der dänische Mittelfeldstar Christian Eriksen brach kurz vor der Halbzeit auf einmal zusammen und blieb regungslos auf dem Rasen liegen. Dänemarks Mannschaftsarzt Martin Boesen hat den dramatischen Kampf um das Leben von Christian Eriksen in eindringlichen Worten beschrieben.

Gerettet: Christian Eriksen

Der Arzt schilderte die dramatische Situation wie folgt: "Er lag auf der Seite, atmete und hatte auch Puls. Aber plötzlich änderte sich das und wir haben mit der Herzmassage begonnen", sagte Boesen nach dem EM-Spiel gegen Finnland (0:1) am Samstagabend: "Wir haben es geschafft, ihn zurückzuholen."

Nach diesen bangen Minuten und der intensiven Behandlung wurde Eriksen auf einer Trage - abgeschirmt von Sichtschutz und begleitet von den Mitspielern - vom Rasen in die Katakomben gebracht.

„Wir hatten zwei Optionen: Das Spiel fortzusetzen oder morgen um 12.00 Uhr zu spielen. Jeder wollte heute weiterspielen. Was die Spieler geleistet haben, war unglaublich“, sagte Trainer Kasper Hjulmand nach dem Abpfiff und wies zurück, dass die Teams von der Uefa zur Fortsetzung gedrängt worden seien. „Die Spieler waren sich sicher, heute nicht mehr schlafen zu können. Es war besser, zu sagen: Wir bringen es jetzt hinter uns.“ Die Spieler seien „komplett durch und emotional erschöpft. Ich könnte nicht stolzer auf meine Spieler sein. Was sie geleistet haben, war unglaublich.“

Ligaportal / SID