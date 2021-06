Fußball-Europameister Portugal muss im zweiten EM-Vorrundenspiel am Samstagabend (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen Deutschland auf Angreifer und 126-Millionen-Euro-Mann Joao Felix (21) verzichten. Der Starspieler von Atletico Madrid laboriert an muskulären Problemen, teilte der portugiesische Verband am Samstag auf AFP-Anfrage mit.

Joao Felix (r.) kann gegen Deutschland nicht spielen

Ebenfalls nicht dabei ist Nuno Mendes, der ebenfalls an einer Muskelverletzung laboriert. Joao Felix hatte am Freitag noch am Abschlusstraining der Iberer in München teilgenommen.

SID