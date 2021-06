Für Österreich ging es im dritten Gruppenspiel gegen die Ukraine um den Aufstieg ins Achtelfinale. Und tatsächlich: Österreich schaffte die Sensation und besiegte die Mannschaft von Andrej Shevchenko mit 1:0 und holt sich den 2. Tabellenplatz hinter den Niederlanden. Väter des Sieges gibt es einige, speziell aber der Torschütze zum 1:0 Christoph Baumgartner, war in der halben Stunde in der er bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung spielte, der beste Österreicher. Die weiteren Noten der Österreicher:

Daniel Bachmann: Gut

Der Watfort-Legionär hatte 30 Minuten nichts zu tun, war aber bei der ersten gefährlichen Möglichkeit durch Ukraine´s Shapalenko zur Stelle. In Halbzeit zwei konnte er ein Eigentor von Stefan Lainer verhindern. In Summe ein sehr sicherer Rückhalt, der seine Aufstellung einmal mehr rechtfertigte.



Stefan Lainer: Befriedigend

Wie immer eine bärenstarke Laufleistung des Gladbach-Verteidigers. In einigen Situationen, in denen er den letzten Pass spielen konnte, agierte er jedoch ein wenig unglücklich. In Summe aber ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Hintermannschaft.

David Alaba: Gut

Der Kapitän musste zu Beginn Yarmolenko laufen lassen, hatte jedoch Glück, dass die Aktion ohne Konsequenzen blieb. Die Führung durch Christoph Baumgartner bereitete er ideal per Eckball vor. Auch danach war Österreichs Kapitän sehr umtriebig, auch aufgrund seiner defensiven Rolle mehr in der Defensive als in der Offensive tätig.

Martin Hinteregger: Gut

Gemeinsam mit Dragovic hatte der Frankfurt-Legionär die Ukraine-Offensivereihen rund um Yarmolenko perfekt im Griff gehabt. Auch bei einem schnellen Gegenzug der Ukraine konnte er seine ganze Routine ausspielen.

Aleksandar Dragovic: Gut

Seine Routine von über 90 Länderspielen hat man von Beginn an gemerkt. Ließ in der Hintermannschaft mit Hinteregger überhaupt nichts anbrennen. Yaremchuk machte gegen den angehenden Roter-Stern-Legionär überhaupt keinen Stich.

Florian Grillitsch: Sehr Gut

Der Denker und Lenker im Mittelfeld. Zeigte nach seiner „Forderung“ zur Aufstellung eine ausgezeichnete Leistung. Gemeinsam mit Xaver Schlager konnte er vor der Abwehr alles abräumen. Wurde von der UEFA als „Man of the Match“ ausgezeichnet. So ist er auch in der nächsten Partie gegen Italien ein heißer Kandidat für die Startelf.

Konrad Laimer: Gut

Der Deutschland-Legionär stellte eine aktive Achse im offensiven Mittelfeld dar. Er war stets anspielbar, spiel- und einsatzfreudig. Außerdem hatte er nach 36 Minuten eine tolle Möglichkeit, sein Schuss wurde jedoch vom Torhüter der Ukraine abgewehrt. In Summe ein gutes Spiel des 24-Jährigen.

Xaver Schlager: Gut

Der kongeniale Partner von Grillitsch im defensiven Mittelfeld. Hatte aber auch immer wieder schnelle Antritte in die Offensive, trotzdem gelang ihm nicht alles. An diesem Abend aber nicht ausschlaggebend. Gute Partie von ihm.

Christoph Baumgartner: Sehr Gut

Nicht zu vergleichen mit der Leistung gegen Niederlande! Umtriebig, richtig stark und perfekt in den Strafraum gestartet und die Führung erzielt. Danach jedoch leider aufgrund eines Zusammenpralls mit dem Kopf nach einer halben Stunde durch Alessandro Schöpf ersetzt. Bis dahin aber der beste Österreicher auf dem Feld.

Marcel Sabitzer: Gut

Der Leipzig-Kapitän war einer der Dauerläufer im Team, der sich immer wieder anbot und viele Möglichkeiten einfädelte. Selbst kam er bei der einen oder anderen Aktion unglücklich nicht oder zu spät an den Ball. Trotzdem eine der besten Leistungen von Sabitzer seit Langem.

Marko Arnautovic: Befriedigend

Zu Beginn seines Start-Elf-Comebacks war der China-Legionär kaum im Spielaufbau eingebunden, jedoch kam er mit der Zeit immer besser im Spiel. Extrem dienlich für die Mannschaft. Als er dann in Minute 42 die erste richtige Möglichkeit hatte, verstolperte er jedoch leichtfertig. Auch danach noch eine große Möglichkeit. Ein Mann seiner Klasse hätte zumindest einen Treffer erzielen müssen. Glücklicherweise war das am heutigen Tag nicht ausschlaggebend.

Alessandro Schöpf: Gut

Fand sofort super in die Partie und konnte Baumgartner gut ersetzen. Schöpf gab den Assist zu Arnautovic´s Riesenchance zum 2:0. Über die gesamte Dauer der Partie war er immer wieder ein Unruheherd für die Ukrainer. Mit ein wenig mehr Nachdruck, hätte auch ihm ein Tor gelingen können.

Stefan Ilsanker: Befriedigend

Der defensive Mittelfeld-Spieler machte das, wofür ihn Foda aufs Feld schickte. Unaufgeregt und zweikampfstark ließ er keine Löcher vor der Abwehr aufgehen.

Sasa Kalajdzic: zu kurz eingesetzt

von Marco Wiedermann/Ligaportal, Foto: IMAGO