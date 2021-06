Vize-Weltmeister Kroatien muss am Montag (18 Uhr/ZDF und MagentaTV) im EM-Achtelfinale gegen Mitfavorit Spanien in Kopenhagen ohne den zweifachen Torschützen Ivan Perisic auskommen. Der Flügelspieler von Inter Mailand wurde am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der kroatische Fußballverband bekannt.

Muss in Quarantäne: Ivan Perisic (Foto: SID)

Perisic hatte am Dienstag gegen Schottland (3:1) mit einem Treffer und einer Vorlage großen Anteil am Achtelfinaleinzug der Kroaten. Der 32-Jährige muss nun für zehn Tage in Quarantäne und würde Kroatien auch in einem möglichen Viertel- und Halbfinale fehlen. Alle anderen Tests der kroatischen Delegation waren negativ.

SID