Kurz vor dem EM-Finale gegen Italien trauert Fußball-England um den früheren Nationalspieler Paul Mariner. Der einstige Stürmer starb im Alter von 68 Jahren, das bestätigte der englische Verband am Samstag. Mariner hatte zwischen 1977 und 1985 35 Länderspiele für die Three Lions bestritten und dabei 13 Tore erzielt.

Paul Mariner starb im Alter von 68 Jahren (Foto: SID)

Auf Vereinsebene bleibt vor allem Mariners Zeit bei Ipswich Town (1976 bis 1984) in Erinnerung, beim Klub aus dem Osten Englands hatte er maßgeblichen Anteil an den Triumphen im nationalen FA-Cup (1978) und im UEFA-Pokal (1981). Nach der aktiven Karriere arbeitete Mariner zunächst als Spielerberater, dann als Trainer vor allem in Nordamerika.

