Mit der Trophäe an der Seite: Italiens Kapitän Giorgio Chiellini hat nach dem EM-Triumph den Pokal mit in sein Bett genommen. Der 36-Jährige veröffentlichte am Montagmorgen ein Foto auf Instagram, das den Pokal auf dem Bett des Hotelzimmers zeigt. "In der Tradition eines großen Meisters", schrieb der 36-Jährige und verlinkte Fabio Cannavaro, den Kapitän der italienischen Weltmeisterschafts-Mannschaft von 2006.

Giorgio Chiellini nahm den EM-Pokal mit ins Bett (Foto: SID)

Cannavaro, der den WM-Pokal damals ebenfalls mit ins Bett genommen hatte, reagierte prompt. "Kapitän, dank dir ist es heute schön, ein Italiener zu sein", kommentierte der 47-Jährige: "Ich empfehle dir, das Kind zu bedecken."

