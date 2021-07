Normalerweise ist ein gut geschossener Elfmeter für jeden Tormann praktisch unhaltbar. Aber warum schaffen es selbst die weltbesten Fußballer nicht, eine so einfache Aufgabe erfolgreich zu bewältigen? Ein Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Englische Medien berichteten im Vorfeld der EM, dass Gareth Southgate sein Team bei jedem Trainingslager Elfmeterschießen üben ließ. Vor der WM 2018 hatten die Engländer sechs der sieben Elfmeterschießen in großen Turnieren verloren. Das wollte man bei dieser EM vermeiden. Schlussendlich kam es aber anders und die letzten drei Schützen der Engländer scheiterten im Kopf!

Ich möchte kurz auf vier mögliche Gründe eingehen, warum eine technisch einfache Aufgabe selbst von diesen routinierten Spielern nicht erfolgreich bewältigt wurde:

Bei großen Erwartungsdruck kann es zu Versagensängsten bei Spielern kommen. Die damit erhöhte innere Anspannung führt zu einer gestörten Feinmotorik. Damit können selbst einfache Abläufe nicht mehr optimal ausgeführt werden. Negative innere Gedanken des Schützen, wie „hoffentlich versage ich nicht“, können zu Fehlern führen, die eigentlich vermieden werden sollten. Auch mögliche Gedanken über die Konsequenzen, im Fall des Versagens, sind für die Leistung nicht förderlich. Das Elfmeterschießen sollte beim Schützen unbewusst ablaufen, so wie er es trainiert hat. Sobald der Schützen allerdings zu denken beginnt, beeinflusst das seine unbewussten Vorgänge. Eine mögliche Ablenkung des Schützen durch den Torhüter oder durch die Fans führt dazu, dass dieser seinen Fokus verliert und die Wahrscheinlichkeit zu verschießen, sich erhöht.

Viele wissenschaftliche Studien bestätigen, dass (Miss)Erfolge beim Elfmeterschießen weniger durch die fußballerischen Fähigkeiten bestimmt werden, sondern vor allem durch mentale Faktoren des Schützen. Dementsprechend sollte schon in der Vorbereitung die Psyche pro-aktiv trainiert werden.

Spieler wären gut beraten, sich mentale Werkzeuge anzueignen, damit sie im entscheidenden Moment ihre Leistung am Punkt abrufen können. Ich biete in meinen Coachings unter anderem Biofeedback Training an, damit Athleten auch in den wichtigsten Momenten ihre innere Anspannung im Griff haben, fokussiert bleiben und somit aus ihrer optimalen Leistungszone agieren können.

Welche sonstigen Maßnahmen können Trainer treffen:

Spieler auswählen, die auch unter Druck cool bleiben

Im Training gezielt Druck aufbauen, um wettkampfnahe Situationen zu simulieren

Spieler unterstützen, wirkungsvolle mentale Techniken zu erlernen

Selbstbewusstes Auftreten der Spieler beim Elfmeter fördern

uvw.

Natürlich kann es auch den Besten passieren, dass ein Elfmeter verschossen wird. Jedoch liegt die Verantwortung in den Händen der Spieler, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um im entscheidenden Moment erfolgreich zu handeln. Mentales Training kann dabei unterstützen.

Erfolgreiche Fußballer haben die Wichtigkeit von mentalem Training erkannt! Denn Siege und Niederlagen werden im Kopf entschieden! Das haben wir bei dieser EM sehr oft gesehen.

MANA4YOU

Wolfgang Seidl, MBA

Akademischer Mentalcoach

Dipl. Teamentwickler

HeartMath®Coach

Praxis Steiermark: Burgauerstrasse 49; 8283 Bierbaum

Praxis Wien: Cumberlandstrasse 102; 1140 Wien

+43 650 415 5401

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.mana4you.at

www.amschwalbenhof.at

Foto: SID