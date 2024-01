Verpatzten Start wieder gutgemacht: Irschen will sich auch weiterhin stabilisieren

Details Freitag, 12. Januar 2024 17:00

Die 1. Klasse A bietet Jahr für Jahr spannende Duelle von verschiedensten Mannschaften aus dem Westen Kärntens und Osttirol. Eine Team, das seine Spiele auch in dieser Klasse austrägt, ist der ASKÖ Irschen. Die Drautaler konnten bis zur Hälfte der Saison 13 Punkte erreichen. Das bedeutet den elften Platz in der 1. Klasse A.

Null Punkte nach sechs Partien

Noch in der letzten Saison belegte der ASKÖ Irschen den siebenten Rang mit 37 Zählern am Konto. Zum Auftakt dieser Spielzeit sah es für die Drautaler aber sehr düster aus. Nach sechs Spielen konnte kein einziger Erfolg gefeiert werden, das Punktekontingent war gleich null. „Der Start war alles andere als ideal mit sechs Niederlagen in sechs Spielen.“, bestätigt auch der Trainer des ASKÖ Irschen, Georg Rohracher. Doch dann hat sich die Mannschaft ein wenig gefangen und schaffte es in weiterer Folge, sich ein wenig vom Tabellenende abzusetzen. „Trotz des schwierigen Auftakts hat die Mannschaft immer zusammengehalten und sich dann ab Mitte der Saison stabilisiert. Gegen die direkten Gegner haben wir gepunktet, also kann ich alles in allem schon zufrieden sein mit der Entwicklung der Mannschaft.“, zeigt Rohracher sich der Umstände entsprechend glücklich.

Blick nach vorne bei Irschen

Im Frühjahr soll nun nach vorne geschaut werden. „Den ein oder anderen Tabellenrang wollen wir schon noch gutmachen. Ideal wäre es, wenn es 3-4 Plätze nach vorne geht.“, steckt der Coach die Ziele der Mannschaft. Damit dies auch gelingt, ist die nötige Vorbereitung unumgänglich. Gestartet wird mit dem Training Mitte Jänner und auch Testspiele sind schon angesetzt. So soll ein guter Start ins Frühjahr gelingen, in das Rohracher optimistisch blickt: „Wichtig ist, dass der Kader zusammenbleibt – aber das wird schon hinhauen. Dann wollen wir auch noch ein paar Junge in die Mannschaft einfügen und im Allgemeinen reifer werden.“

Der ASKÖ Irschen startet seine Frühjahrssaison Anfang April, wenn der Gegner auswärts SV Penk heißt. Gegen das Team aus dem vorderen Tabellenbereich will man sein bestes Gesicht zeigen.