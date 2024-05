Seeboden gewinnt Topspiel und erklimmt Tabellenspitze

1. Klasse A

Details Sonntag, 19. Mai 2024 13:08

Am gestrigen Samstag kam es in Sillian wohl zum Topspiel der Woche im Kärntner- und Osttiroler Fußballunterhaus. Der bisherige erstplatzierte FC Sillian empfing den zweitplatzierten SV Seeboden zur 23. Runde in der 1. Klasse A. Mit einem Sieg hätte sich Sillian etwas Luft im Abstiegskampf erspielen können, aber so konnten sie am Ende die Seebodner klar durchsetzen und sich punktgleich, aber mit dem besseren Torverhältnis, an die Tabellenspitze setzen.

Zukic Doppelpack schockt Sillian

Die Rahmenbedingungen für ein wahres Topspiel waren an diesem Samstag gegeben. Die Ausgangslage für beide Verein ließ Spannung und Spaß erwarten. Zudem hatte es der Wettergott mit den etwa 800 Zuschauern gut gemeint und ließ die Sonne vom Himmel strahlen. Das Spiel begann ohne großer Abtasterei beider Teams. In der 15. Minute zappelte der Ball bereits erstmals in den Maschen von Seeboden, aber der Unparteiische ließ den Sillianer Jubel mit einem Abseitspfiff verstummen. Quasi im Gegenzug wurde der Seebodner Angreifer Seid Zukic vom heimischen Schlussmann abgeräumt und den verhängten Elfmeter verwandelte der gefoulte Spieler selbst zur 0:1 Führung – 16. Minute. Keine weiteren 15 Minuten später ließ Seid Zukic sein Team und die mitgereisten Fans erneut jubeln. Nach einem Zweikampf zwischen dem ballführenden Veerteidiger und Zukic, eroberte der Stürmer den Ball und musste die Kugel nur noch platziert zum 0:2 einschieben. Die Heimelf reklamierte lautstark auf Stürmerfoul, doch die Pfeife blieb diesmal stumm. Als negativen Höhepunkt der ersten halbzeit muss der FC Sillian auch noch Marco Helmut Ortner verletzungsbedingt austauschen und durch Stefan Ortner ersetzen.



Sillian drückt auf Anschluss

In den zweiten drückt der Gastgeber auf den Anschluss. Die Gäste konzentrierten sich vorerst noch auf das Verteidigen und wussten, dass sich die Räume mit fortschreitender Uhr immer mehr für gezielte Konter ergeben werden. Kurz nach Wiederanpfiff hätte Sillian bereits durch eine Doppelchance die Möglichkeit auf einen schnellen Anschlusstreffer gehabt, doch die wurde nicht genutzt. Seeboden konnte mit Konter zwar gefährlich bleiben, aber die heimischen hatten weiterhin die besseren Chancen. Nach etwa 70 Minuten gab es zwei strittige Situationen im Strafraum der Gäste, aber beide Male ließ der Unparteiische das Spiel weiterlaufen. In den letzten zehn Minuten setzte Sillian noch einen Kopfball an die Stange. Letztendlich war es Seid Zukic, der in der 88. Minute mit seinem dritten Treffer das vorentscheidende 0:3 erzielte. Sillain kam in der 91. Minute mit einem Treffer durch Gal Primc nochmal ran, aber den Schlusspunkt setzte abermals Seid Zukic mit seinem vierten Treffer zum 1:4 Endstand.



Damir Kukic (Trainer SV Seeboden):

„Ein wahres Topspiel. Der Druck war vor dem Spiel sicherlich bei Sillian, denn die wollen unbedingt wieder in die Unterliga, während wir den Aufstieg eigentlich erst für nächste Saison angepeilt haben. Wir haben eine junge Mannschaft, daher denke ich, dass der Aufstieg eventuell ein Jahr zu früh wäre, aber wenn es trotzdem so kommen sollte, sind wir natürlich auch glücklich. Beide Teams hatten gute Möglichkeiten, aber wir haben die Chancen am Ende genutzt. Damit war es sicherlich verdient, auch wenn ein 1:4 vielleicht etwas deutlicher klingt als es war. Die Kulisse mit den gut 800 Zuschauern, super Wetter und einer guten Schirileistung war dem Spiel würdig.“

